13 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Bakanlık açıkladı! İkna yolu ile teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi

Son dakika haberi... , 1 örgüt mensubunun ’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı! İkna yolu ile teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi.

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