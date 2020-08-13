Son dakika: Bakanlık açıkladı! İkna yolu ile teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1 örgüt mensubunun Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi.