13 Ağustos 2020, Perşembe
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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