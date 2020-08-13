Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS için tarih açıklandı, işte sınavda çıkacak konular...
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfı için uygulanan bursluluk sınavı konuları belli oldu. 2020 yılı için sınava katılacak adaylar hangi konularda sorumlu olacağı açıklandı. Peki, Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS için tarih açıklandı, işte sınavda çıkacak konular...
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS konuları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına uygulanan bursluluk sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS için tarih açıklandı, işte sınavda çıkacak konular...
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın uygulanacağı tarihe ise kısa bir süre kaldı…
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI TARİHİ!
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.
Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS 2020 Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?
İşte bursluluk sınavı hakkında tüm bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.
İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."