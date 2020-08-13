Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS konuları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına uygulanan bursluluk sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak? İOKBS için tarih açıklandı, işte sınavda çıkacak konular...

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın uygulanacağı tarihe ise kısa bir süre kaldı…