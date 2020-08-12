Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden flaş operasyon! Bizans ve Roma dönemine ait...
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi.