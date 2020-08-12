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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden flaş operasyon! Bizans ve Roma dönemine ait...

Son dakika... ekipleri, 'de düzenlediği operasyonunda ve dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden flaş operasyon! Bizans ve Roma dönemine ait...
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzenlediği tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 39 parça tarihi eser ele geçirdi.
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