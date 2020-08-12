Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'nın sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.