Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'nın sızma girişimi engellendi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi" denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.