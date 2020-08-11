OGM 700 işçi alımı kura çekimi tarihi: Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM işçi alımı başvuruları sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 700 işçi alımı için adayları kura heyecanı sardı. OGM 700 işçi alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, OGM 700 işçi alımı kura çekimi tarihi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
OGM 700 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alımı için başvurular 10 Ağustos'ta sona erdi. Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, OGM 700 işçi alımı kura çekimi tarihi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
OGM nihai liste sonucuna göre kura çekiminin Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor. OGM tarafından kura çekimi tarihi henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?
Kura çekimi sonucunın ardından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.
Sınav tarihleri de ilerleyen zamanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün resi internet adresinden duyurulacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.