OGM 700 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alımı için başvurular 10 Ağustos'ta sona erdi. Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, OGM 700 işçi alımı kura çekimi tarihi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

OGM nihai liste sonucuna göre kura çekiminin Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor. OGM tarafından kura çekimi tarihi henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.