11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün fitne yuvasıydı! Yeni tabelasını astılar

FETÖ'nün fitne yuvasıydı! Yeni tabelasını astılar

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan 'nün eski binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
FETÖ'nün fitne yuvasıydı! Yeni tabelasını astılar

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA