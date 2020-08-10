Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! 8 ayda 63 bin 615 operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre emniyet ve jandarmanın istihbarat faaliyetleri, teslim olan ve yakalanan örgüt üyelerinden alınan bilgiler, takip ve izleme çalışmalarıyla yapılan 63 bin 615 operasyonda, 4 bin 210 kişi gözaltına alınırken, 813 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.



