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İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, 'un akciğerleri olarak tanımlanan 'nda çöp öbeklerinin hala toplanmaması, üzeri toz bağlamış çöplerin halen orman kenarlarında birikmiş halde kalması tepki çekti. 'nin ihmali konuşuluyor...

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Geçtiğimiz aylarda Belgrad Ormanı'ndaki çöp öbekleri gündeme gelmiş, piknikçilerin geride bıraktığı çöpler öbekler halinde etrafta birikmişti.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çöpler geceden itibaren toplanmaya başlanmış, iki günde toplam 29 ton çöp toplanmıştı.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

ÇÖP ÖBEKLERİ HER TARAFTA
Ancak Belgrad Ormanı'nda yine aynı manzaralar yaşanmaya başlandı. Uzun süredir orada olduğu düşünülen, üzerleri toz bağlamış çöp öbekleri yeniden birikmeye başladı.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Onlarca çöp yığını, haftasonu nefes almak için Belgrad'a giden vatandaşları şaşkına uğrattı.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

İHMAL VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce temizlenmesi gereken Belgrad Ormanı'ndaki bu manzara 'ihmali' gözler önüne serdi. İstanbul'un akciğeri olarak tanımlanan ormanda bu tarz görüntüler yürekleri burktu.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Yine ormanın bazı noktalarında yıkılmış ağaçların bulunması, bunların toplanmaması da tepki topladı.

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

Ayrıca etrafta çöp kovalarının bulunmaması da dikkat çeken başka bir nokta…

İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

İspark'a ödenen 13 lira ile giriş yapılan Belgrad Ormanı'nın temizlenmemesi tepki çekmeye devam ediyor…
Sema Alim Dalgıç/SABAH

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