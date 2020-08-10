İhmal devam ediyor! Belgrad Ormanı'nda yürek burkan görüntüler...

ÇÖP ÖBEKLERİ HER TARAFTA

Ancak Belgrad Ormanı'nda yine aynı manzaralar yaşanmaya başlandı. Uzun süredir orada olduğu düşünülen, üzerleri toz bağlamış çöp öbekleri yeniden birikmeye başladı.