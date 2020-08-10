10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Başkan , ’de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı, Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Yeğeni Halil Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.
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