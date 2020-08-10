Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü ekonomik gelişmelere ayırmıştı.

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından "Türkiye, suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." notuyla bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızından rahatsız olanlar her seferinde daha sinsi daha riyakar şekilde üzerimize geldiler.

Terör örgütlerinden darbecilere, finans lobilerinden tarihi hesaplaşmalara kadar her türlü araçla üzerimize yüklendiler.

Hepsinin de üstesinden birer birer geldik. Bugün ülkemizin geleceğe güvenle bakmasının, bölgesel ve küresel politiklarda aktif pozisyon almasının gerisinde güçlü bir altyapı vardır.

Türkiye bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir.

Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde coğrafi konumumuz, lojistik ağ bağlantılarımız, üretim kapasitemiz, insan kaynağımız ile bilgi ve becerimizi kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız.