​Beyrut bir kez daha savaş alanına döndü! 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta protestocuların baskın yaptığı bir otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisinin, göstericilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca düzenlenen gösterilerde ise 238 göstericinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek, "Hesap Günü" adı altında gösteri düzenledi. Protestocular, limanda yaşanan patlama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere tüm yöneticilerin istifasını istedi.