07 Ağustos 2020, Cuma
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Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi

'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terörör örgütü /'ya ait ve el bombası ele geçirildi.  Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına bugün operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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