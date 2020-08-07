Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına bugün operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar mermi ele geçirildi.



Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.