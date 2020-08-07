07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'da PKK yapılanmasına operasyon! Gençleri kandırarak dağa çıkarıyorlardı

Adana'da PKK yapılanmasına operasyon! Gençleri kandırarak dağa çıkarıyorlardı

’da terör örgütü ’ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2020
ABONE OL
Adana'da PKK yapılanmasına operasyon! Gençleri kandırarak dağa çıkarıyorlardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA