Son dakika: Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB? Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak mı? Evden eğitim...

Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. 'Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS'de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar.