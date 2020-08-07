Bir kez daha hedef aldılar... #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi Twitter'da birinci sıraya yükseldi!

Malum çevreler dövizi bahane ederek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a linç kampanyası başlattı. Bilindiği gibi Türkiye ekonomisini hedef almak isteyen küresel finans çeteleri, trollerini kullanarak sosyal medyada cirit atıyor.

DAHA ÖNCE DÖRT DEFA TÜRKİYE EKONOMİSİNE SALDIRMIŞLARDI!

Küresel finans çeteleri daha önce 4 defa benzer girişimde bulunmuştu. Bunlardan ilki Ağustos 2018'de kur üzerinden yapılan saldırı.

İkincisi Mart 2019'da yerel seçimlerden yalnızca bir hafta önce Türkiye'de piyasalar kapalıyken kur üzerinden yapılan saldırı.

Üçüncüsü 10 Ekim 2019'da Barış Pınarı Operasyonu'na başladığımız günün hemen ertesinde TL'ye yapılan spekülatif ataklar, dördüncüsü 6 Mayıs 2020'de Londra merkezli finansal kuruluşların TL'ye saldırısıydı.

BAKAN ALBAYRAK'A DEV DESTEK!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını fark eden vatandaşlar, kısa sürede #BeratAlbayrakınYanındayız etiketine destek mesajı yağdırarak Türkiye genelinde tagi birinci sıraya soktu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor.

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Albayrak'a destek yağdı.

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.

İşte Bakan Albayrak için paylaşılan destek mesajlarından bazıları: