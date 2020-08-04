04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: MSB duyurdu: Libyalı öğrencilerin eğitimleri başarıyla devam ediyor

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencilerin eğitimlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Libyalı öğrencilerin eğitimleri başarıyla devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencilerinin, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığında (Isparta) 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor." denildi.




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