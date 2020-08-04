MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e okul kayıt sorgulama...

Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Ağustos tarihinden açılacağını açıklamasının ardından kayıt heyecanı yaşanmaya başladı. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili detaylar e-okul kayıt sorgulama ekranından takip edilebilecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e okul kayıt sorgulama...

İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları ile ilgili gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre şartların uygun olması halinde okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıklamıştı. İlkokul 1. sınıfa başlayan, ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri e-okul sayfasından sorgulama yapabiliyor.