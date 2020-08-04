MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e okul kayıt sorgulama...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak. Tarihin belli olmasının ardından veliler, "çocuğum hangi okula gidecek" sorusunu sormaya başladı. İlkokula başlayacak öğrencilerin kayıt bilgilerine e-okul üzerinden ulaşabilecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e okul kayıt sorgulama...
Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Ağustos tarihinden açılacağını açıklamasının ardından kayıt heyecanı yaşanmaya başladı. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili detaylar e-okul kayıt sorgulama ekranından takip edilebilecek. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek? e okul kayıt sorgulama...
İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları ile ilgili gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre şartların uygun olması halinde okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıklamıştı. İlkokul 1. sınıfa başlayan, ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri e-okul sayfasından sorgulama yapabiliyor.
E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Okul kayıtları sorgulama ekranı açıldı ancak ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlarla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS kayıt sürecine ilişkin takvim LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer aldı. Buna göre LGS için tercihler 20 Temmuz'da başladı, yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılacağı tarih 31 Ağustos 2020 tarihi olarak açıklanmıştı. Bu tarih herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması halinde okulların açılacağı belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur." ifadelerini kullandı.