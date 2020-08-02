YPG/PKK'ya ağır darbe! 106 terörist etkisiz hale getirildi...

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya temmuz ayında da ağır darbe vurdu.