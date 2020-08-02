02 Ağustos 2020, Pazar
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MSB'den flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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MSB'den flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

MSBden flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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