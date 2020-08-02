MSB'den flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.