Bakanlık açıkladı! Gara'da tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Gara bölgesinde yapılan ortak operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."