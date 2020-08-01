Bakanlık açıkladı! Gara'da tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."