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Ahmet Tilki'den çarpıcı açıklama: İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!

Belediye Başkanı ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü , Takvim'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Ahmet Tilki'den çarpıcı açıklama: İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!

İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü Ahmet Tilki, Takvim'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.

Ahmet Tilki'den çarpıcı açıklama: İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!

Kirli ilişkiyi örtmek için o kadını (Sümeyra) ve babasını parayla yanına çekti. Bana iftira attı. Kendisine 3 kuruşluk dava açıyorum.

Ahmet Tilki'den çarpıcı açıklama: İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!

Tilki, "Mesajlar montaj değil. Telefon konuşmaları da incelendiğinde her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

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