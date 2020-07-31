İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü Ahmet Tilki, Takvim'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.