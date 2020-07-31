Ahmet Tilki'den çarpıcı açıklama: İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!
İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü Ahmet Tilki, Takvim'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.
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İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü Ahmet Tilki, Takvim'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.
Kirli ilişkiyi örtmek için o kadını (Sümeyra) ve babasını parayla yanına çekti. Bana iftira attı. Kendisine 3 kuruşluk dava açıyorum.
Tilki, "Mesajlar montaj değil. Telefon konuşmaları da incelendiğinde her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.