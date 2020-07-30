YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'nın güncellendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz açıklanmadı. YÖK tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.