Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle Hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle bu sene Kurban Bayramı'nın mahzun bir şekilde yaşandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kâbe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır" dedi.

"SALGIN DÖNEMİNİ TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANAN BİR BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayatın, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştuğunu söyledi.

"DEVLETİN İMKÂNLARINI, 83 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİRİNİN EMRİNE SUNDUK"

"TAMAM diye ifade ettiğimiz 'temizlik, maske ve mesafe' ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek, hem elde ettiğimiz kazanımları korumalı, hem de daha büyük hedeflere doğru yürümeyi sürdürmeliyiz" diyen Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak, milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik. Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26 milyar liralık bir kaynağı, karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk. Bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyelerine ek olarak, bu dönemde emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında, işini kaybeden veya ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkânlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkânları, çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."

"EVLATLARIMIZA YENİ ZAFERLER MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, Türk tarihine zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girilmek üzere olduğuna işaret ederek, "İnşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi, hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız" vurgusunda bulundu.

"Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir Cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum."

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlardan trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini istirham ederek, "Bayram sevincimize gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" sözleriyle mesajını tamamladı.