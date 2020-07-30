30 Temmuz 2020, Perşembe
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 21 gram , 1 makineli tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 21 gram uyuşturucu madde, 1 makineli tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyo

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