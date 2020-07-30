Aydın Kurban Bayramı namaz saati 2020! Diyanet açıkladı! Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Aydın bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatleri listesinde duyuruldu. Toplumumuzu bir araya getiren önemli günlerde yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duyguları pekişiyor. Aydın bayram saati araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet açıkladı! Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Merak edilen detayar haberimizde...
Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Aydın bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre Aydın bayram namazı vakti 06:43 olarak belirlendi.
Buna göre il genelinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.
Aydın bayram namazı saati sonrasında kurban ibadeti gerçekleştirecek olanlar koronavirüs tedbirlerine uyarak kurbanlarını kesecek ve dağıtım işlemini yapacaklar.
KADINLARA BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Diyanet'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle: İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.