29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Son dakika: TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Son dakika haberine göre , düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 'e kadar tatile girdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
Son dakika: TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklifin kabul edilmesi sonrası TBMM, Anayasa'ya göre 1 Ekim Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "turizm sektörünün sorunları"; HDP'nin "makroekonomik veriler", CHP'nin "Mustafa Necati Kültür Evi" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ele alınması önerileri kabul edilmedi.

Sosyal medya yasası Meclisten geçti SOSYAL MEDYA YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA