Son dakika: Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala liderlerin bayram programı da belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara'da bulunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramını Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET EDECEK

Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor. Bahçeli'nin bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramı İstanbul'daki evinde ailesiyle geçirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara'da olacak.

DESTİCİ, YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET EDECEK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, arife günü merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Bayramın ilk gününü ise memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ailesiyle geçirecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bayramı İstanbul'daki evinde geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir Edremit'teki yazlık evinde olacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da bayrama girecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, memleketi Aydın'da bulunacak.