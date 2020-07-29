Yasa dışı eyleme; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı birlikte katılmış!

BULDAN, KAFTANCIOĞLU VE ODABAŞI AYNI EYLEMDE!

HDP ilçe binası önünde eyleme; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in de katıldığı öğrenildi.

YOLLARA BARİKAT KURULDU, POLİSLERE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRILDI

Yasadışı eylemde; çöp konteynerleri devrildi, yollara barikat kuruldu, çevredeki işyerleri ve araçlara saldırıldı. Eylemde polislere taş ve sopalarla saldırıldığı tespit edildi.

55 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın beşinci yılı nedeniyle yaşamını yitirenlerle ilgili olarak Kadıköy'de gerçekleştirilen anma etkinliğinin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 55 kişi gözaltına alınmıştı.

YASA DIŞI EYLEME KİMLER KATILDI?

HDP ilçe binası önünde eyleme; SGDF, ESP, HDP, CHP Kadıköy İlçe Örgütü, CHP Üsküdar İlçe Örgütü, Kaldıraç, Dev-Güç, Anarşist Gençlik, EHP, Birleşik Devrimci Parti, TİP ve DÖB ve bazı marjinal gruplardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grup katılmıştı.

EYLEM HDP İLÇE BİNASI ÖNÜNDE BAŞLADI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildiği açıklamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın 5'inci yıl dönümünde yaşamını yitirenlerle ilgili olarak gerçekleştirilen anma etkinliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"20 Temmuz 2020 tarihi saat 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Halit Ağa Caddesi HDP ilçe binası önünde aralarında SGDF, ESP, HDP, CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı, Kaldıraç, Dev-Güç, Anarşist Gençlik, EHP, Birleşik Devrimci Parti, TİP ve DÖB ve bazı marjinal gruplardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grubun 18.45 sıralarında dağılmasından sonra bazı grupların ara sokaklarda toplanarak Kadıköy Süreyya Operası önüne illegal olarak yürüyüşe geçmek istemesi üzerine toplanan gruba görevlilerimizce sözlü ikazda bulunulmuş ancak grubun çöp konteynerlerini devirerek yola barikat kurup, çevredeki işyerleri ve araçlara saldırması ve görevli personelimize taş ve sopalarla mukavemet göstermesi üzerine gruba müdahale edilmiş ve gruptan toplam 55 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

PKK; PATLAYICILARLA KARAKOL İNŞAATINA SALDIRDI, İŞÇİLERİN ÇADIRLARINI YAKILDI, "#DİRENLİCE" DEDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın; Lice'deki terör örgütü PKK'nın eylemlerini destekleyen paylaşımda bulunduğuna yönelik iddialar basına yansımıştı.

2013 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen terör örgütü PKK'nın destekçisi gruplarla güvenlik güçleri arasında molotof kokteyli ve biber gazlı çatışmalar çıkmıştı. Eylemciler, patlayıcılar ile inşaata saldırmış ve işçilerin çadırlarını yakmışlardı.

Şerdil Dara Odabaşı; olaylar sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "#DirenLice" ifadelerini paylaşmıştı.

Odabaşı; bir özel televizyon kanalında açıklamada bulunmuş ve "Bu tweeti çok farklı yerlere çeken bir anlayış ve algı yönetimi var. Bu tweeti ben Yoğurçu Parkı'ndan attım. Binlerce Kadıköylü ile yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş Türkiye'nin çeşitli illerinde yapıldı" iddiasında bulunmuştu.

SABAH