Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti, sevabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Tüm müslüman alemi için önemli kabul edilen günlerde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefesi oruç tutmanın fazileti, sevabı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininin kıymet verdiği günlerden Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır.Peki Arefe günü oruç tutulur mu, kimler oruç tutabilir?