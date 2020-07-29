Arefe Gecesi yapılacak ibadetler ve dualar nelerdir? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar merak ediliyor. Bu önemli gecede bolca dua edilir, namaz kılınır ve oruç tutulur. Peki, Arefe gecesi yapılacak ibadetler! Arefe günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.