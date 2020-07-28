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Son dakika: Fener Rum Patriği Bartholomeos Başkan Erdoğan'ı aradı

Son dakika haberleri... , telefonla aradığı Başkan Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: Fener Rum Patriği Bartholomeos Başkan Erdoğan'ı aradı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Başkan Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

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