MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı! Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları sonuçlara e-Devlet ve TC kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mülakat sonuçlarına itiraz 4-7 Ağustos'ta yapılacak. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı! Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? İl içi atama sonuçları açıklanan iller...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

MEB tarafından 6-25 Temmuz'da uygulanan sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı. Mülakat sonuçları e-Devlet girişi yapılarak öğrenilebiliyor.