e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama! MEB 2020 öğretmen atama takvimi...

e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları 6-25 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sözlü sınava katılan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. MEB'in yaptığı duyuruya göre, sözlü mülakat sonuçları 28 Temmuz'da erişime açılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına e-Devlet sayfası üzerinden erişebilecekler.

MÜLAKAT SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.