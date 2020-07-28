e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama! MEB 2020 öğretmen atama takvimi...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sonuçların 28 Temmuz'da açıklanacağı biliniyordu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...
e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları 6-25 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sözlü sınava katılan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. MEB'in yaptığı duyuruya göre, sözlü mülakat sonuçları 28 Temmuz'da erişime açılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2020 öğretmen atama takvimi...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına e-Devlet sayfası üzerinden erişebilecekler.
MÜLAKAT SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK
İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak.
Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.