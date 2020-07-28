Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, "Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Rejim tartışması çıkarmak suni bir gündemdir. Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur.

Bu tartışmalar bizi hedeften saptırmaktır. Güzel bir iş yapıldı, bu gölgelenmemeli. Suni tartışmaları bir kenara koyarken dünyaya güzel mesajı hep birlikte verelim.

Ulus devlet düzenini hakim olduğu bir dönemde imparatorluk dönemi şartlarını empoze edemezsiniz. Hilafet tartışmasını başlatmak bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir. Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir.

Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz.

HİNDİSTAN'IN CAMİYİ HİNDU TAPINAĞINA ÇEVİRME KARARI

Oradan bir Hindu tapınağı olduğuna dair bir rivayet olmakla beraber orada arkeolojik bir veri yok. Orada tarihi bir tapınak yoktur sonradan icat edilmiş bir durum.

Başka ülkelerde buna tevessül ederse bunun önünü alamayız.

AYASOFYA KARARI SONRASI TEPKİLER

Benim gördüğüm tepkileri ilki başlık altında toplamak mümkün.

Birincisi burası dünya mirası öyle kaldın ikincisi Müslüman olmayanlar nasıl ziyaret edecek. Bunların ikisinin de cevabını verdik.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ SANSÜR MÜ GETİRECEK?

Sansür olarak algılayanlara saygı duyuyorum daha iyi izah etmemiz lazım. Sosyal medya kuruluşları ticari kuruluşlardır.

Gerçek hayatta olduğu gibi bir hizmet sunuyorlar. Bu hizmeti sunarken karşılaşılan sorunlar karşısında bir muhatap olmak durumunda.

Bir ticari ayağı var. Vergi ödemeleri gerekiyor. İkincisi de içerikle ilgili paylaşılan oradaki trafikle ilgili kişisel hakların korunmasıyla ilgili hukuki muhataplık olması gerekiyor.