CHP'li İBB'nin 319 bin liralık ziyafetine Savcı Sayan'dan tokat gibi gönderme! Arada 74 kat fark var!

50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6 BİN 395 LİRA 60 KURUŞ ÖDENMİŞ

Söz konusu organizasyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendiği tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Denetim Raporu'nda; "29 Ağustos 2019 tarihinde 'Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı' kapsamında gerçekleşen organizasyon için bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı görülmüştür. 11 ilin Büyükşehir Belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen ve başkanların beraberindekilerle birlikte toplam 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş gibi bir bedel belediyeye fatura edilmiştir" denildi.

Kenan Kıran/SABAH