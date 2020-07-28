Ahmet Davutoğlu, Karar Gazetesi'ni örnek göstererek Uygur Türkleri üzerinden iftiraya kalkıştı!

AK Parti'den ayrılarak CHP-HDP gibi partilerin yanında yer alıp muhalefete soyunan ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yine türlü iftira ve yalanlarla AK Parti'yi hedef aldı. Türkiye'de yaşayan 50 bin civarındaki Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceği yalanını ortaya atan Davutoğlu, Cumhur ittifakını da yalanlarıyla yıpratmaya çalışarak, "AK Parti, MHP'den vazgeçip Doğu Perinçek'in peşinden gidiyor" iddiasında bulundu.

KARAR'IN MANŞETİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA

Partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi'nde açıklama yapan Davutoğlu, son dönemde gündemde olan Uygur Türkleri üzerinden akılalmaz iddialarla gündeme gelmeye çalıştı. Karar Gazetesi'nin manşeti üzerinden Türkiye'de bulunan yaklaşık 50 bin Uygurlu'nun önce Tacikistan'a, oradan da Çin'e gönderilmesi için çalışma yapıldığı yalanını ortaya atan Davutoğlu, "Bu tarihe ihanet demektir" dedi.

"TAM BİR HEZEYAN"

Davutoğlu'na yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çataklı, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!" dedi.