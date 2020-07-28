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350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte resmen ibadete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış hakkında Başkan , namaza 350 bin kişinin iştirak ettiğini söylemişti. İşte görkemli açılışın uydudan görüntüleri...

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, 24 Temmuz Cuma günü kılınan namazla tekrar ibadete açılmıştı.

350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

Reuters, ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in 24 Temmuz günü uydudan çektiği görüntüleri servis etti.

350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

24 Temmuz Cuma günü, 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya, uydudan görüntülendi.

350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in görüntülerinde Ayasofya çevresindeki kalabalık görülüyor.

350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada açılışa 350 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.

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