350 bin kişi katılmıştı! İşte Ayasofya'nın açılışı uydudan böyle görüntülendi
Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte resmen ibadete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaza 350 bin kişinin iştirak ettiğini söylemişti. İşte görkemli açılışın uydudan görüntüleri...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, 24 Temmuz Cuma günü kılınan namazla tekrar ibadete açılmıştı.
Reuters, ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in 24 Temmuz günü uydudan çektiği görüntüleri servis etti.
24 Temmuz Cuma günü, 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya, uydudan görüntülendi.
ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in görüntülerinde Ayasofya çevresindeki kalabalık görülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada açılışa 350 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.