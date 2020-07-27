YKS cevap anahtarı görüntüleme: YKS aday cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır 2020?
YKS aday cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır 2020? Son dakika haberine göre, ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sınav cevap kağıtlarını görüntülemek için araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS aday cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS aday cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır 2020? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. ÖSYM, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından adaylar hangi soruları doğru hangisini yanlış yaptığını merak ediyor. Peki, YKS aday cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır 2020? İşte detaylar...
YKS CEVAP ANAHTARI NASIL KONTROL EDİLİR?
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemeler yayımladı.
Optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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