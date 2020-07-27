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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Merin'de şehit olan 4 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.

Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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