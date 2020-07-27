Almanya'da rezalet! Türkçe konuştuğu için ceza verdiler...

Almanya'da teneffüste arkadaşıyla Türkçe konuşan bir çocuğa ceza verilmesinin yankıları sürüyor. Tırmanma duvarı önünde oynayan Türk öğrenciler, yanlarına gelen diğerlerini oyuna almadı. Onlar da kızlardan birinin Türkçe konuştuğunu öğretmene ispiyonladı. Valilik ayrımcılığa giren haksız ceza için inceleme başlattı. Almanya'nın Baden- Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kenti yakınlarında bulunan okulda, arkadaşları ile Türkçe konuşan bir kız öğrenciye öğretmeni tarafından ceza verilmişti. 8 Temmuz tarihinde cereyan eden olaydan sonra aile şikayetçi olmuştu.

Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, üçüncü sınıf öğrencisi olan kız çocuğunun, teneffüste kendisi gibi Türkiye kökenli bir arakadaşı ile tırmanma duvarı önünde oynarken başka çocukların da yanlarına gittiğini, kız öğrencilerin onları aralarına almayı reddetmesi üzerine diğer çocukların öğretmene onları aralarında Türkçe konuştuklarını da belirtip şikayet ettiklerini aktardı.



CEZA ÖDEVİNE SORUŞTURMA

Avukat Tekinoğlu, konunun Okul Denetim Kurulu tarafından inceleneceğini söyledi. Okulun bulunduğu kentin valiliğinden de bir gruba yönelik ayrımcılık iddiaları içeren bu tür suçlamaların ciddiye alındığı ve incelendiğini açıkaldı. Söz konusu okulda 16 kültürden gelen öğrencilerin ders gördüğü, göçmen kökenli ailelerden gelen çocuk oranının da yüzde 43 olduğu açıklandı.Freiburg Valiliği Sözcüsü Heike Spannagel söz konusu olayın yaşandığı bölgenin bağlı bulunduğu eğitim ve öğretim dairesinden rapor talep edildiğini duyurdu. Rapor ellerine ulaşmadan okula veya suçlanan öğretmene dair değerlendirme yapamayacaklarını belirtti.



'NEDEN ANADİLİMİZİ KONUŞMAMALIYIZ' ÖDEVİ

8 Temmuz'da öğretmenin bizzat tanıklık etmediği olay üzerine Türkçe konuşan öğrencilere ceza olarak, okulda neden Almanca konuşulması gerektiğini yazan bir ödev vermişti. Bunun üzerine 9 yaşındaki öğrenci "Çocuklar okulda Almanca konuşur. Almanya'da resmi dil Almancadır. Okullar Alman okulu. Türkçe konuştuğumuzda diğer öğrenciler bizi anlamıyor. Anadilimizi konuşmamalıyız" şeklinde yarım sayfalık bir yazı yazmıştı.

SABAH