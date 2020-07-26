Yeni genelge yayımlandı mı? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, tavla, kağıt yasağı ne zaman kalkacak, bitti mi?
Kahvehanelerde oyun yasağı bitti mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçici süreliğine kapatılan kahvehaneler, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılmıştı. Ancak kahvehanelerde sosyal mesafeyi korumak ve teması engellemek için oyun yasaklanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile bu yasağın ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, tavla, kağıt yasağı ne zaman kalkacak, bitti mi? İşte son gelişmeler...
Koronavirüs salgını sonrası işletmelerde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda kahvehanelerde okey, tavla ve kağıt gibi oyun oynamak yasaklanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde kahvehanelerdeki kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşletmeciler ve vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, tavla, kağıt yasağı ne zaman kalkacak, bitti mi? İşte merak edilenler...
KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu ile ilgili henüz genelge yayımlanmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
TESK'TEN İZİN TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:
"Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:
" Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."