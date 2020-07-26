Koronavirüs salgını sonrası işletmelerde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda kahvehanelerde okey, tavla ve kağıt gibi oyun oynamak yasaklanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde kahvehanelerdeki kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşletmeciler ve vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, tavla, kağıt yasağı ne zaman kalkacak, bitti mi? İşte merak edilenler...

KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu ile ilgili henüz genelge yayımlanmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.