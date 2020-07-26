Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı?
Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası yolculuk yasak mı? Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta idrak edilecek. Koronavisürüs salgını nedeniyle bayramda kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası yolculuk yasağı yeniden gündeme geldi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte merak edilenler...
Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı öncesinde bazı sorular yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili için plan yapan ve il dışına çıkacak olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası yoluculuk yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, ayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte detaylar...
BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yapmanın yasak olup olmadığı araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ İLLERDE?
31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KISITLAMA" AÇIKLAMASI
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı.
Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.