Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı öncesinde bazı sorular yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili için plan yapan ve il dışına çıkacak olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası yoluculuk yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, ayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yapmanın yasak olup olmadığı araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ İLLERDE?

31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.