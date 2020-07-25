Son dakika: Bingöl Kigi'de 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

25.07.2020 08:02:38 AFAD 39.360340.281113.85Mw 4.0 Türkiye Bingöl Kigi--477981

25.07.2020 07:59:31AFAD38.193127.21807.01ML2.5TürkiyeIzmirTorbali--477983

25.07.2020 07:48:56AFAD38.754627.82487.00ML2.1TürkiyeManisaSaruhanli--477982

25.07.2020 07:42:44AFAD38.793527.80407.00ML1.7TürkiyeManisaAkhisar--477984

25.07.2020 07:18:41AFAD38.726027.79607.05ML1.5TürkiyeManisaSaruhanli--477987

25.07.2020 07:10:38AFAD38.743027.80087.07ML1.7TürkiyeManisaSaruhanli--477986

25.07.2020 07:04:24AFAD38.729527.81637.05ML1.9TürkiyeManisaSaruhanli--477985

25.07.2020 06:56:27AFAD38.760527.81837.01ML2.5TürkiyeManisaSaruhanli--477988

25.07.2020 06:08:14AFAD38.830827.88817.01ML1.4TürkiyeManisaAkhisar--477989