Başkan Erdoğan'a havada eşlik etmişti! YAŞ'ta dikkat çeken detay

"BU BİZİM METE"

Milliyet'in haberine göre; FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden de alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, Başkan Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.