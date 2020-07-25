Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız oldular! Skandal açıklamalar...

BİR SKANDAL DA TÜRK DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR'DEN!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Almanya'da muhalefet patilerinden Yeşiller'in bir dönem eş başkanlığını da yapan milletvekili Cem Özdemir, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Özdemir, "Erdoğan'ın panislamist mevcudiyetini koruma güdüsü, Türkiye ve dünya barışı için giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor. Ayasofya'nın dönüştürülmesini, Mescid-i Aksa'nın kurtarılışı ile bağdaştırıyor. (Erdoğan) Türkiye'nin geleceğini Orta Çağ'da görüyor" ifadelerini kullandı.