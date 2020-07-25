İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya Camii teşekkürü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından Ayasofya'daki ilk namaz için açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, açılışta görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı hakkında bir paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.