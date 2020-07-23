Yüksek Askeri Şura toplanacak

Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Başkan Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.