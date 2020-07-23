23 Temmuz 2020, Perşembe
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Teröristler, Resulayn'da bombalı araç patlattı: 1 ölü, 14 yaralı

, Resulay'nda önünde patlatan teröristlerin 1 masum sivili katlettiğini, 14 sivili de yaraladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Teröristler, Resulayn'da bombalı araç patlattı: 1 ölü, 14 yaralı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı" denildi.

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