Son dakika: Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi!

Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura kararları Başkan Erdoğan tarafından imzalandı. Son dakika haberine göre, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Peki, Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi haberimizde...

YAŞ KARARLARI 2020!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.