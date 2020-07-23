Son dakika: Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi!
Emekli olan generaller kimler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli olan generallerin isimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi haberimizde...
Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura kararları Başkan Erdoğan tarafından imzalandı. Son dakika haberine göre, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Peki, Emekli olan generaller kimler? Askeri şura emekli listesi haberimizde...
YAŞ KARARLARI 2020!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.
Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.
KARA KUVVETLERİ
Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi etti.
DENİZ KUVVETLERİ
Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti.
HAVA KUVVETLERİ
Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe etti.
* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.
* 51 albay general oldu.
* 35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.
* 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.
* 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
* 226 olan general ve amiral sayısı 247'ye yükseltildi.
YAŞ'A KİMLER KATILIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.
YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ett. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
ANITKABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Her sene Ağustos ayının başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısının Kurban Bayramı nedeniyle bugün yapılmasına karar verildi. YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başladı.